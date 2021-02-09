الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة توعية عن كورونا والتنمر

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وأضاف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة ان المديرية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة نظمت ندوة للتوعية بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي النفس البشرية من تداعيات فيروس كورونا المستجد وطرق القضاء على ظاهرة التنمر بالمجتمع (أون لاين) يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021 عن طريق البث المباشر على صفحه مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.





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وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه من المقرر أن يقوم الدكتور أحمد ماضي مدير عام التعليم الأزهري النموذجي بإلقاء الندوة وذلك لتوعية الشباب والعاملين بالهيئات الشبابية والرياضية بأهمية إتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتقديم بعض النصائح الهامة حول كيفية القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع.





ولمشاهدة الندوة كاملة اضغط على الرابط التالي

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

وعلى جانب آخر فقد أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن إدارة مكافحة القوارض بمديرية الزراعة بالشرقية تبدأ برنامج العمل بحملة صيانة القمح من 14 /2 حتى 4 /3 /2021 وذلك نظرا للأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح باعتباره خط الدفاع الاول لتأمين الأمن الغذائي ونظرا لأهميته القصوى كمحصول حبوب رقم واحد فى غذاء الشعوب.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية انه يبدأ برنامج العمل بحملة صيانة القمح بمحافظة الشرقية من 14 / 2 /2021 حتى 4 /3 /2021 ضد هجوم الفئران للمحصول والتي تسبب خسائر فادحة فى الانتاج الكلي فى نهاية الموسم لذلك يتم تحزيم محصول القمح ضد هذه الهجمات .

وأشار "لاشين" إلى أنه يتم التأكد من مطابقة الطعم للمواصفات الفنيه للوزارة من حيث نسبة الخلط والتعبئة وحجم الجرعة حيث تعتبر الفئران من أكثر الآفات ضررا للمحاصيل الزراعية ومزارع الإنتاج الحيوانى كما أنها تنقل العديد من الأمراض للإنسان.