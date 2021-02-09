محافظ شمال سيناء: تنفيذ أكبر مشروع للتنمية الزراعية بالمحافظة

تجهز محافظة شمال سيناء، حاليا، خريطة زراعية تتضمن المساحات المستهدفة للزراعة في عدة مناطق بمراكز المحافظة، حيث تعتمد الخريطة على زراعة أصناف متعددة من الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الشتوية من القمح والشعير وأشجار الزيتون والحمضيات.





وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الخطة الزراعية تستهدف مناطق بئر العبد ورمانة على مسار ترعة السلام، بينما تستهدف الخطة في مناطق وسط سيناء الحسنة ونخل في التجمعات التنموية الزراعية، والتي سيتم طرحها قريبا علي المواطنين للحصول على منزل وخمسة أفدنة، وذلك لريها على مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة بحر البقر، إلى جانب التوسع في الزراعات بمركز العريش على مياه الآبار السطحية.





وأضاف محافظ شمال سيناء، أنه جار الإعداد لتنفيذ أكبر مشروع للتنمية الزراعية بالمحافظة بزراعة ٢٧١ ألف فدان فى التجمعات التنموية بوسط شمال سيناء كمرحلة ضمن منظومة الزراعة بالاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد عمليات توسع كبيرة في المشروعات الزراعية بعد تشغيل المياه على مأخذ ترعة السلام، وهذا سيوفر فرص عمل ويلبي احتياجات الأسواق في مختلف المحافظات، وكذلك فتح أبواب التصدير للدول العربية، وهذا بدوره سيتيح فرصة التوسع في عمليات التصنيع الزراعي التي تعتمد على الكميات الوفيرة من إنتاج الخضراوات.





وأوضح أنه من المخطط زراعة 100 ألف فدان على مسار ترعة السلام، مشيرا إلى أنه تم طرح 10 آلاف فدان على مأخذ "4، 5، 6، 7، 8، 9" بنظام حق الانتفاع عن طريق الهيئة العامة للتنمية الزراعية، كما سيتم طرح 2500 فدان على مأخذ 20 و21 و22 و25 لتوزيعها على الشباب الخريجين بواقع خمسة أفدنة لكل خريج.





من جانبه، قال المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن المحافظة طالبت بتخصيص 1500 فدان لإقامة التجمعات الزراعية بمنطقة وسط سيناء للاستفادة من خبرات الفلاح السيناوي والفلاح في مناطق الدلتا، إلى جانب اقتراح 500 فدان بمناطق وسط سيناء الحسنة لإقامة مشروعات استثمارية للإنتاج الداجني والحيواني وفي انتظار الموافقة على تخصيص هذه الأرض لبدء العمل في المشروع.





وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن هناك جهودا مستمرة للتوسع في الزراعات بمدينة العريش وبئر العبد، حيث يتم إدخال شتلات متنوعة ومبيدات وأسمدة تلزم في عملية الزراعة سواء أسفل الأنفاق البلاستيكية والصوب الزراعية، إلى جانب التوسع الأفقي في الزراعات بمناطق العريش وقرى مركز بئر العبد لتعويض المساحات التي تضررت بسبب الحرب على الإرهاب.





وأوضح المهندس عاطف مطر أن هناك توسعا في المساحات الزراعية بمناطق قاطية واقطية وتفاحة وجلبانه ورابعة، وذلك على مياه الآبار، حيث تنتج هذه المساحات العديد من الخضراوات مثل الطماطم والخيار والباذنجان والكوسة والفلفل، إلى جانب مساحات كبيرة من القمح والشعير، وكذلك أشجار الزيتون وهي مناطق واعدة ومبشرة بتحقيق إنتاجية عالية بما يلبي عمليات التصدير إلى الخارج، وكذلك التسويق المحلي في مختلف محافظات مصر.







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