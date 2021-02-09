30 ألف جنيه تسعيرة الهروب لإيطاليا.. النيابة العامة تحيل المتهمين بتهريب المهاجرين للمحاكمة

أحالت النيابة العامة 2 من المتهمين كونوا منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين بصورة غير شرعية الي دولة ايطاليا عبر تركيا مقابل تقاضي مبلغ 30 الف حنيه عن كل فرد.

أحالت النيابة العامة 2 من المتهمين كونوا منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين بصورة غير شرعية الي دولة ايطاليا عبر تركيا مقابل تقاضي مبلغ 30 الف حنيه عن كل فرد.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أسسوا ونظموا و أداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظیم معين يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين المهربين و يتولى الثاني أستقبالهم بدولة تركيا لتسهيل جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بثلاثون ألف جنيه من المهاجر و شرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بتدبير انتقال المهاجر محمد وهبه بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا عبر دولة ترکیا إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو ضبط المهاجر بميناء القاهرة الجوي حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها و أعضائها.

وشهد "نقاش" بأنه اتفق مع المتهم الأول لتسفيره إلى دولة " أيطاليا " عبر دولة تركيا مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره "ثلاثون الف جنيه " و تحصل منه على مبلغ "ثمانية وعشرون ألف جنيه" على أن يسدد باقي المبلغ المطلوب للمتهم الأخر المتواجد ترکیا حال وصوله الا انه حال تواجده بميناء القاهرة الجوي لإنهاء اجراءات سفره تم ضبطه.





كما شهد مقدم شرطة بالإدارة العامه للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر - أن المتهمين أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية ومنظمة داخل و خارج البلاد تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب راغبي السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية مقابل الحصول على مبالغ مالية.





واسفرت التحريات أن المتهم الأول يتولى استقطاب ونقل المهاجرين غير الشرعيين من داخل البلاد إلى خارجها واستلام المبالغ المالية المتفق عليها و يتولى الأخر استقبالهم بدولة تركيا لإنهاء تهريبهم.





وحددت محكمة الاستئناف جلسة 14 فبراير المقبل لنظر محاكمة المتهمين أمام الدائرة ال19بمحكمة جنوب القاهرة.