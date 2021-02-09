ثقافة الإسكندرية تناقش أهمية الوعي السياحي

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسكندرية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث عقد قصر ثقافة الأنفوشي محاضرة بعنوان "أهمية الوعي السياحي" تحدثت خلالها د. نهى الجلاد أستاذ مساعد بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية، عن أنواع السياحة والفرق بين السياحة الداخلية والخارجية وأهميتها للإقتصاد الوطني والتبادل الثقافي، وكذلك دور الإرشاد السياحي في رفع كفاءة التنمية السياحية.





كما جرى تنظيم محاضرة بعنوان "سير العملية التعليمية في ظل تداعيات أزمة كورونا" أداراتها د. هدى الساعاتي الصحفية بجريدة الشروق، تحدث خلالها عبد العاطي التمساح مدير إدارة الجمرك التعليمية، عن نظام الامتحانات في مراحل التعليم الأساسي ودور الدولة في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وغلق عدد من المراكز التعليمية بحي الجمرك نتيجة لمخالفة تعليمات وزارة التربية والتعليم.





وفي اللقاء الشهري لمدرسة الصحافة ناقشت الساعاتي، أسس كتابة الخبر الصحفي والفرق بينه وبين الفيتشر والقصة الخبرية، بينما أعد نادي القصة اللقاء الأسبوعي حيث ناقش د.كريم عرفان الفروق الأساسية للأجناس الأدبية المختلفة منها القصة القصيرة والقصيرة جدا والخاطرة وأدب الطفل وقصيدة الومضة، من خلال التطبيق على عدد من أعمال الأعضاء، كما تم مناقشة جماليات السرد الادبي بحضور الأديبة منى سالم.





واستضاف نادي الأدب الناقد الأدبي د. مختار عطية وتضمن اللقاء حديث حول رحلته الإبداعية، بجانب ذلك قدم الشاعر جابر بسيوني عدد من قصائده الشعرية، بحضور الشاعر محمود رشدي.





وأقام قسم الفنون التشكيلية بالفرع ورشة دراسة ورسم اسكتشات متحفيه بالتعاون مع متحف الفنون الجميلة (حسين صبحي) ورواد مرسم قصر الأنفوشي، تم خلالها تدريب الرواد على كيفية رسم اسكتشات بالفحم والرصاص والباستيل.





وفي قصر ثقافة الشاطبي تجدد اللقاء مع ورشة تعليم العزف على العود تدريب الفنان محمد شحاته، وأقامت إدارة الدراسات والبحوث محاضرة بعنوان "تقبل الآخر" بالتعاون مع الأزهر الشريف، تحدث خلالها الشيخ محمد الجيزاوي فكرة قبول الآخرين والتعايش معهم مشيرا إلى أن هذا المبدأ أسسه الإسلام وطبّقه الرسول الكريم في معاملاته منذ قيام الدولة الإسلامية فى المدينة المنورة.



