ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى وفاة عادل أدهم.. مأساة عاشها بسبب نجله

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:00 م
عادل ادهم
عادل ادهم
Advertisements
شروق ابراهيم
يصادف اليوم، الثلاثاء الموافق التاسع من شهر فبراير الجاري، الذكرى الـ 25 لوفاة شرير السينما المصرية صاحب الملامح الهوليوودية عادل أدهم، الذي عانى في حياته الشخصية رغم المجد الذي حققه في الفن.


وفي بداياته الفنية، لم يقتنع الفنان أنور وجدي بـ عادل أدهم وعندما التقيا في الإسكندرية طلب عادل أدهم منه منح فرصة التمثيل، فقال أنور وجدي له: "أنت لا تصلح أن تمثل إلا أمام المرأة".


ومن المآسي في حياة عادل أدهم، هو رفض نجله الوحيد الاعتراف به وروى أحد أصدقائه المقربين، أنه عندما التقى النجم الكبير بنجله في اليونان لأول مرة بعد 25 عاما بسبب هروب زوجته اليونانية، قال له: "بعد 25 عاما تتذكرني؟".


بعدها قام ابن عادل أدهم بإخراج بطاقته الشخصية قائلا: "هذا هو اسم والدي، اسم زوج أمه، أما أنت فمجرد زبون عندي اليوم"، ليعيش عادل أدهم حسرة كبيرة كانت أحد أسباب وفاته عن عمر ناهز 67 عاما.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدافع إنساني.. رجل يلقي بنفسه وسط النيران لإنقاذ كلب

مقارنة بين نيسان صني 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر والشكل القديم 2020

بعد عثوره على لؤلؤة بقيمة خيالية.. صياد تايلاندي خلف القضبان لهذا السبب