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ديني

بعد تسجيل 900 اعتداء في 2020.. مرصد الأزهر يحذر من تزايد الاعتداءات على المسلمين في ألمانيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:24 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
كشف تقرير نشرته مجلة "دير شبيجل" أن عدد الاعتداءات على المسلمين والمساجد في ألمانيا قد جاوز 900 اعتداء خلال العام الماضي 2020، وقد جاءت تلك الأرقام في رد لجنة وزارة الداخلية على استجواب في البرلمان الألماني. 

جدير بالذكر أن الاعتداءات على المسلمين في عام 2019 قد بلغت 884 اعتداء، ووفق التحقيقات فإن أكثر منفذي هذه الاعتداءات خلال العامين الماضيين ينتمون إلى تيارات اليمين المتطرف داخل البلاد.

من جانبه يحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تصاعد وتيرة الاعتداءات على المسلمين والمساجد على يد عناصر من اليمين المتطرف، مؤكدًا أن العدد المعلن قد يكون أقل من العدد الحقيقي للاعتداءات في ظل عدم إبلاغ البعض عن ما يتعرضون له من تجاوزات. لذا يدعو المرصد إلى التحرك لوضع حد لتجاوزات اليمين المتطرف التي تؤثر بالسلب على استقرار المجتمع.
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