خالد الحسيني: سعر المتر يصل لـ3500 جنيه بالمنطقة التعليمية بالعاصمة الإدارية..فيديو

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن تكلفة إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة فقط تصل لـ50 مليار جنيه، كاشفا إلى أن أهم تحدي واجه العاصمة الإدارية الجديدة هو تحدي التمويل.

وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة استطاعت بالفعل التغلب على هذا التحدي بإنشاء شرطة العاصمة الإدارية، وهذه الشركة أصبحت مالك للمشروع بقوة القانون بقرار جمهوري، وبناءً عليه تم البدء في طرح الأراضي وحصيلة البيع استخدمت في ترفيق الأراضي وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى.

وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، ان القيمة السوقية لسعر متر أرض العاصمة الإدارية الجديدة قبل تنفيذ المشروع كان يبلغ 100 جنيه لكونها كانت أرض صحراء، بينما الآن تختلف حسب النشاط، ففي النشاط التعليمي يصل سعر المتر لـ 3500 جنيه، و5000 جنيه للنشاط السكني، بينما يصل متر التجاري لـ 50 ألف جنيه.

وتابع أن المدينة ساهمت في جذب العديد من المستثمرين، والدولة لم تتحمل مليما واحدا فيما تم إنجازه بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء المرحلة الأولى كتخطيط، وما يتبقى للتنفيذ مخطط له، وسيتم البدء في تخطيط المرحلة الثانية للعاصمة.

وأكد أن المدينة تتضمن إنشاء مجتمع عمراني متكامل ومتميز، وتوفير وحدات سكنية لـ 2 مليون مواطن سيقيمون بالعاصمة وهي مدينة ذكية وتم توفير قيمة مضافة لـ 40 ألف فدان.