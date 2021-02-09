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رياضة

فروق جماعية.. حسن المستكاوي يعدد أسباب هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف حسن المستكاوي الناقد والمحلل الرياضي عن سر هزيمة الأهلي أمس أمام بايرن ميونخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية بهدفين نظيفين 

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ":" ١- ضغط قوى من لاعبي بايرن ميونيخ في الشوط الاول وقدرات بدنية فائقة وقدرة علي التحرك ولياقة وخفة ورشاقة وهو ما انتج شوطا صعبا جدا علي الأهلي الذي نظم صفوفه دفاعيا في الشوط الثاني لكنه لم يصنع هجمة واحدة في ٩٠ دقيقة


وأضاف :" ٢- لم تكن مشكلة الأهلي أمام بايرن ميونيخ من يبدأ بدلا من كهربا أم شريف ولا ديانج أم أكرم . الفرق بين الفريقين لا يعالجه إسم لاعب أو دور لاعب لأنه فرق بين لاعبين ولاعبين وبين فريق وفريق وبين كرة قدم وكرة قدم .. انها فروق جماعية وليست فروق فردية كما يظن الجميع دائما

وتابع :" ٣- يحسب للأهلي قدرته علي تنظيم صفوفه في الشوط الثاني دفاعيا وتقارب المسافات بين لاعبيه وبذل هذا الجهد البدني مما قلل من القوة الهجومية للبايرن الذي يعد بالفعل أقوي فريق في العالم حاليا علي الرغم من أنه لا يضم ميسي أو رونالدو

واختتم :" في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الألمانية : فليك مدرب البايرن سعيد بالفوز وكان يمكن ان نحقق فوزا أكبر ومعادلة انا غير راض عن الأداء ..

وقال موسيماني : المباراة فرصة للوقوف على مستواك كبطل افريقيا امام الفرق الكبيرة وبالتأكيد من السعبد صناعة فرص امام فريق مثل بايرن ميونيخ ..

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