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مصرون على النجاح.. الفصائل الفلسطينية تعلق على اجتماع القاهرة.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:32 ص
أحد الفصائل الفلسطينة
أحد الفصائل الفلسطينة
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" تقريرا ، يبرز جهود الدولة المصرية في دعم ووحدة السلام الفلسطيني ، من خلال شكر بعض رموز الفصائل الفلسطينية لمصر ومجهوداتها .

وقال مصطفى البرغوثي ، أمين عام حركة المبادرة الوطنية ، خلال التقرير ، أن الأجواء كانت بناءة ، ونشكر مصر على تلك المجهودات ، ومصممون على النجاح ، وألا نترك هذا الاجتماع سوى بالوصول لحل نهائي ، وجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي .

ومن جانبه أكد بسام الصالحي ، أمين عام حزب الشعب ، أن هذا الحوار هام جدا للشعب الفلسطيني ، ونثمن المجهودات المصرية ، والعناية باستقبال الوفد الفلسطيني، مؤكدا أنهم حريصين على الوصول لحل نهائي ، ومصرين على النجاح .

وأشار خالد البطش ، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي ، إلى أن الفصائل جميعها حريصة على استعادة الوحدة الوطنية ، ونشكر مصر على جهودها في دعم الفلسطينيين .

بينما لف عزت الرشق ، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، إلى أن رعاية مصر لهذا الحوار المعمق ، جعلنا متفائلين ونأمل الوصول لتوحيد الصف الفلسطيني .

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