مصرون على النجاح.. الفصائل الفلسطينية تعلق على اجتماع القاهرة.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" تقريرا ، يبرز جهود الدولة المصرية في دعم ووحدة السلام الفلسطيني ، من خلال شكر بعض رموز الفصائل الفلسطينية لمصر ومجهوداتها .





وقال مصطفى البرغوثي ، أمين عام حركة المبادرة الوطنية ، خلال التقرير ، أن الأجواء كانت بناءة ، ونشكر مصر على تلك المجهودات ، ومصممون على النجاح ، وألا نترك هذا الاجتماع سوى بالوصول لحل نهائي ، وجزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي





ومن جانبه أكد بسام الصالحي ، أمين عام حزب الشعب ، أن هذا الحوار هام جدا للشعب الفلسطيني ، ونثمن المجهودات المصرية ، والعناية باستقبال الوفد الفلسطيني، مؤكدا أنهم حريصين على الوصول لحل نهائي ، ومصرين على النجاح .





وأشار خالد البطش ، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي ، إلى أن الفصائل جميعها حريصة على استعادة الوحدة الوطنية ، ونشكر مصر على جهودها في دعم الفلسطينيين .



