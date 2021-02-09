ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس النواب عن المناقشة التشريعية: ستكون لـ2 من المؤيدين ومثلهما من المعارضين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:42 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  ضرورة الالتزام بضوابط وقواعد وإجراءات مناقشة القوانين التي تم إرسالها إلي أعضاء المجلس علي "التابلت"، مشيرًا إلي أنه سيمنح الكلمة إلي اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين علي أن يتم الانتقال لاحقًا إلي مناقشة المواد مادة مادة.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تعديلات مقدمة من الحكومة علي قانون المرور، إنه لن يسمح بالمناقشة في المواد إلا للنواب الذين تقدموا بتعديلات قبل 24 ساعة من الجلسة عبر "التابلت".

وشدد رئيس المجلس علي ضرورة عدم رفع الايدي أو طلب الحديث أو تقديم أي ورقة للأمين العام المستشار أحمد مناع نهائيا، للحديث في شأن أيا من المواد، قائلًا : لازالة الخلاف منذ البداية .. من طلب التعديل علي التابلت هو من سيتحدث".

وطالب حنفي جبالي، أعضاء المجلس بأن يتعرضوا خلال مناقشتهم  التشريعية إلي الدقه، قائلا : لا أريد روايات ولا قصص، يجب أن نعي الدور التشريعي، التعديل يعرض بدقة".

كما طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء الالتزام بقواعد وإجراءات مناقشة مشروعات القوانين.

وشدد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أهمية الالتزام بما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح أن المناقشة من حيث المبدأ فستكون لـ2 من المؤيدين و2 من المعارضين، مؤكدا أن المناقشة في المواد ستكون لمن سبق وطلب تعديل في مادة من المواد فقط.

ودعا الأعضاء بعدم طلب الكلمة برفع اليد أو ورقة للأمين العام، قائلا: لا روايات ولا قصص أثناء الجلسة.

وقال: الآن نمارس دور تشريعي و ليس رقابي، وهو ما يتطلب الدقة في كل حرف وكل صياغة وهي ليست بيانات وزراء للتعقيب عليها.

وتابع: الدور الآن مختلف والتدقيق ضرورة في مجال الرقابة التشريعية، وعلينا الدقة البالغة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب يطالب وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة في منطقة عين شمس

حنفي جبالي: هناك سلطة مطلقة لرئيس النواب في إغلاق باب المناقشة

رئيس مجلس النواب يغلق باب المناقشة على بيان وزير التعليم العالي

رغم اعتراضات النواب.. جبالي يغلق باب التعقيب على بيان وزير التعليم

المحافظة على المظهر الحضاري.. رئيس البرلمان يعلن قواعد الحديث بالجلسة العامة

بحضور رئيس الحكومة و8 وزراء.. حصاد 5 أيام انعقاد لمجلس النواب

ترشيحاتنا

حتى يوليو.. تعرف على سيناريوهات استكمال الفصل الدراسي الثاني

هل تلغي الحكومة معاش المرأة المطلقة..الوزراء يرد

مدرب بايرن ميونخ بعد الفوز على الأهلي: كان يفترض أن نسجل المزيد

مبروك لحبايبي..شريف رمزي يهنئ حلا شيحة ومعز مسعود بعقد قرانهما

3 ملاحظات على عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود .. أبرزها ظهور الفنانة بالحجاب

إطلالة صباحية.. تامر هجرس يخطف الأنظار بصورة مع كلبه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عثوره على لؤلؤة بقيمة خيالية.. صياد تايلاندي خلف القضبان لهذا السبب

رحلة علاج مريرة.. 12 جراحة طارئة لصبي ابتلع 54 كرة مغناطيسية

مرطب طبيعي ومدر للبول.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القصب في الشتاء