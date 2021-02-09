بدافع إنساني.. رجل يلقي بنفسه وسط النيران لإنقاذ كلب

تمكن مواطن استرالي من اقتحام منزل سكني اشتعلت فيه النيران مخاطرًا بحياته في سبيل إنقاذ حياة كلب أصم ، في حين كان مالكوه خارج البيت وقت اندلاع الحريق.





وقد وثقت لقطة مصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لحظة خروج الرجل حاملًا الكلب بين ذراعيه دون أن يصاب أي منهما بأذى بينما تصاعدت ألسنة اللهب على مقربة منهما.





ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن الحريق بدأ في الجراج الملحق بمنزل سكني بمدينة "نوسافيل" في ولاية "كوينزلاند" الأسترالية الأسبوع الماضي، وانتشر بسرعة في أعقاب ذلك في كافة أنحاء المنزل، وبعد تصاعد الأدخنة و ألسنة اللهب سارع الجيران بالاتصال بخدمات الطوارئ، ولاحظ أحدهم أن الكلب الأليف كان نائمًا في الطابق السفلي.









وسارع الجار لإنقاذ الكلب الأصم واضطر لتحمل درجة الحرارة المرتفعة وسحب الدخان من أجل إخراج الحيوان الأليف دون أن يلحق به أذى.





وأعرب مالكو المنزل عن بالغ امتنانهم حيال السلوك الإنساني الذي بدر من الجار وطالبوا بترشيحه لنيل جائزة تقديرًا لشجاعته، حيث أوضحوا في منشور تمت مشاركته عبر منصة "Reddit" أن الجار، والذي لم يشر إلى هويته، خاطر بحياته لإنقاذ كلبهم الأصم رغم أنه لا تربطهم به علاقة وثيقة.









وقوبل تصرف الجار بإشادة بالغة من قبل عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، والذين شددوا على أنه يستحق بالفعل جائزة على عمله البطولي.



