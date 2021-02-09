ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجتمع عمراني متقدم.. متحدث العاصمة الإدارية: توفير وحدات سكنية لـ 2 مليون مواطن.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:45 ص
متحدث العاصمة الادارية
متحدث العاصمة الادارية
Advertisements
ياسمين القصاص

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم فرض قوانين صارمة على جميع المطورين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث أن تكون مساحة السطح تغطى بألواح طاقة شمسية، حتى يساعد فى تجديد جزء من الطاقة الشمسية التى تحتاجها العاصمة، منوها إلى أنه يتم إدارة المرافق من خلال مركز إدارة المدينة، كما أنه يتم التحكم فى الحالة الأمنية من خلال المركز الأمني للعاصمة.

 وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن يوجد العديد من البرامج بالعاصمة، حتى تعمل على تسهيل حياة المواطن، فالعاصمة الإدارية تعتبر مدينة تكنولوجيا حديثة ومستدامة، مؤكدا على وجود طرق خاصة بالدراجات الهوائية، وخدمات أخرى وصولا إلى مجتمع عمراني متقدم يختلف عن ما سبق.

 وتابع"المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة القيمة السوقية لسعر متر أرض العاصمة الإدارية الجديدة قبل تنفيذ المشروع كان يبلغ 100 جنيه لكونها كانت أرض صحراء، بينما الآن تختلف حسب النشاط، ففي النشاط التعليمي يصل سعر المتر لـ 3500 جنيه، و5000 جنيه للنشاط السكني، بينما يصل متر التجاري لـ 50 ألف جنيه.

 وتابع المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن المدينة ساهمت في جذب العديد من المستثمرين، والدولة لم تتحمل مليم فيما تم انجازه بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء المرحلة الأولى كتخطيط، وما يتبقى للتنفيذ مخطط له، وسيتم البدء في تخطيط المرحلة الثانية للعاصمة.

 

وأكد، أن المدينة تتضمن إنشاء مجتمع عمراني متكامل ومتميز، وتوفير وحدات سكنية لـ 2 مليون مواطن سيقيمون بالعاصمة وهي مدينة ذكية وتم توفير قيمة مضافة لـ 40 ألف فدان.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي

متحدث العاصمة الإدارية: 92% نسبة تنفيذ الحي الحكومي.. والدولة تستهدف بناء مجتمع عمرانى يليق بالمواطن

متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد بدء العمل في الحي الحكومي

متحدث العاصمة الإدارية: %92 نسبة إنجاز الأعمال في الحي الحكومي.. فيديو

خالد الحسيني: سعر المتر يصل لـ3500 جنيه بالمنطقة التعليمية بالعاصمة الإدارية..فيديو

ترشيحاتنا

محمد شريف يوجه رسالة إلى ليفاندوفسكي بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

بعد فوز البايرن.. شوبير: علي معلول خارج حسابات الأهلي في مواجهة بالميراس

هل صبغ الشعر بالحنة السوداء ينقض الوضوء؟.. مستشار المفتي يجيب

حكايات من زمن فات.. أسرار هروب زوجة عادل أدهم وتبرؤ ابنه منه

لتجنب الكسل في العبادة.. الإفتاء تنصح بـ 21 كلمة تقال صباحا ومساء

أخبار الرياضة.. هجوم رضا عبدالعال على الأهلي.. موقف علي معلول من مواجهة بالميراس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عثوره على لؤلؤة بقيمة خيالية.. صياد تايلاندي خلف القضبان لهذا السبب

رحلة علاج مريرة.. 12 جراحة طارئة لصبي ابتلع 54 كرة مغناطيسية

مرطب طبيعي ومدر للبول.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القصب في الشتاء