مجتمع عمراني متقدم.. متحدث العاصمة الإدارية: توفير وحدات سكنية لـ 2 مليون مواطن.. فيديو

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم فرض قوانين صارمة على جميع المطورين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث أن تكون مساحة السطح تغطى بألواح طاقة شمسية، حتى يساعد فى تجديد جزء من الطاقة الشمسية التى تحتاجها العاصمة، منوها إلى أنه يتم إدارة المرافق من خلال مركز إدارة المدينة، كما أنه يتم التحكم فى الحالة الأمنية من خلال المركز الأمني للعاصمة.

وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن يوجد العديد من البرامج بالعاصمة، حتى تعمل على تسهيل حياة المواطن، فالعاصمة الإدارية تعتبر مدينة تكنولوجيا حديثة ومستدامة، مؤكدا على وجود طرق خاصة بالدراجات الهوائية، وخدمات أخرى وصولا إلى مجتمع عمراني متقدم يختلف عن ما سبق.

وتابع"المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة القيمة السوقية لسعر متر أرض العاصمة الإدارية الجديدة قبل تنفيذ المشروع كان يبلغ 100 جنيه لكونها كانت أرض صحراء، بينما الآن تختلف حسب النشاط، ففي النشاط التعليمي يصل سعر المتر لـ 3500 جنيه، و5000 جنيه للنشاط السكني، بينما يصل متر التجاري لـ 50 ألف جنيه.

وتابع المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن المدينة ساهمت في جذب العديد من المستثمرين، والدولة لم تتحمل مليم فيما تم انجازه بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء المرحلة الأولى كتخطيط، وما يتبقى للتنفيذ مخطط له، وسيتم البدء في تخطيط المرحلة الثانية للعاصمة.

وأكد، أن المدينة تتضمن إنشاء مجتمع عمراني متكامل ومتميز، وتوفير وحدات سكنية لـ 2 مليون مواطن سيقيمون بالعاصمة وهي مدينة ذكية وتم توفير قيمة مضافة لـ 40 ألف فدان.