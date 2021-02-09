عنزة ولو طارت.. بيان شديد اللهجة من الرئاسة اللبنانية بشأن تشكيل حكومة الحريري

انتقد بيان صادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية ، مطالب بعض السياسيين والإعلاميين بتقديم الرئيس ميشال عون تنازلات فيما يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري.





وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في خضم بيانه : ان بعض السياسيين والإعلاميين يستعمل عبارات تنازلات ينبغي أن يقدمها رئيس الجمهورية ميشال عون في معرض الحديث عن مخارج لتشكيل الحكومة العتيدة، والصحيح ان ما يسمى بـ تنازلات هو في الواقع حقوق دستورية يحرص رئيس الجمهورية على المحافظة عليها والمناداة بتحقيقها.





وبين البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، ان الحجج التي يسوقها المطالبون بتقديم تنازلات تفتقر الي الموضوعية والواقعية.





وقال البيان : ان استمرار البعض في الادعاء عن مطالبة الرئيس عون بــ‘الثلث المعطل‘، على رغم النفي المتكرر لذلك، يدلّ على افتقار الحجج الموضوعية واللجوء الى حجج غير واقعية ومختلقة على قاعدة "عنزة ولو طارت" .



