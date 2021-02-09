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حوادث

السجن 10 سنوات لـ سائق وخفير يتاجران في الحشيش بالشرقية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:43 ص
السجن 10 سنوات لعاطلين
السجن 10 سنوات لعاطلين
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل، حكمها بمعاقبة سائق وخفير خصوصى، بالسجن 10 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة مركز بلبيس.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان من ضبط "أحمد. إ"، 23 سنة، خفير بمزرعة، و"محمد. ض"، 19 سنة، سائق جرار، مقيمين القاهرة، بحوزتهما 36 لفافة من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار والتربح.


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تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإحالتهما من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين على ذمة القضية رقم 29787 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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