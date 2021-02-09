بأكثر من مليون يورو.. شاهد أضيق منزل في لندن معروض للبيع

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، أضيق منزل فى لندن معروض للبيع.





ووفقا للتقرير، وعلى الرغم من أنه يعتبر أضيق منزل فى العاصمة البريطانية لندن، ومع ذلك عرض للبيع بنحو مليون جنيه إسترليني.





هذا المنزل الفريد مؤلف من 5 طوابق بعرض 1.7 متر، ويوصف بسحر لندن، إذ بنى نهاية القرن ال19، وعرض بهذا السعر نظرا لكونه فريدًا من نوعه.





ولا توجد أي منازل في لندن تبلغ مساحتها 5 أو 6 أقدام إلا هذا المنزل، كما أنه يوجد منازل مكونة من 5 طوابق، ولكن لا تحوى مثل تلك المساحة الفريدة، حيث أنه يحتوى على التاريخ العريق في لندن.



