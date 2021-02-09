ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة صباحية.. ديميت أوزديمير تتألق في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:44 ص
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
Advertisements
ندى فكري
شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمير متابعيها، صورة جديدة عبر خاصية الستوري على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ديميت أوزديمير في الصورة باطلالة صباحية، حيث ارتدت بلوفر باللون الأبيض وتركت شعرها بطريقة الويفي علي كتفيها لتناسب إطلالتها، مما أثار إعجاب الجمهور.


وعلقت ديميت علي الصورة قائلة: "الشمس جميلة جدا".


يذكر أن ديميت أوزديمير وإبراهيم تشيليكول يقومان بتصوير مسلسل منزلي الموسم الثاني.


وتلعب ديميت في المسلسل شخصية زينب، وهي شخصية معقدة لا تثق بنفسها على الإطلاق، ولا تثق بقدراتها وطاقتها، فتاة مترددة ومذبذبة ولا تعرف ماذا تريد بالضبط، رغم أنها تدرس المحاماة، إلا أنها لا تعرف كيف تعبر عن نفسها وداخلها، تلبي للجميع رغباتهم وتنسى رغباتها هي وسط ازدحام رغبات الآخرين.


كما أنها الفتاة قليلة الحيلة المضحية بنفسها لإرضاء البعض لدرجة أن تصبح أنانية مع البعض الآخر، تكذب على حبيبها الأول في حقيقة نسبها وماهية أسرتها، ثم تكذب على زوجها بشأن خطيبها، تركت أسرتها الأولى التي أنجبتها كي تتعلم وتصبح كما تريد، ثم تتخلى عن أسرتها الثانية قبل أن تصبح ما تريد، لا تعرف تحديد حقيقة مشاعرها تجاه الآخرين هل تحب فاروق أم تحب مهدي؟


وأجادت ديميت أوزدمير أداءها وأتقنت دورها خير إتقان، لدرجة تفاجأ بها الجميع، ومن أجل كل هذه الأسباب كانت الجمل الحوارية للشخصية قليلة، فيما استخدمت ديميت أوزدمير نظراتها المعبرة ونبرات صوتها المتغيرة، وحركات جسدها لتعبر عما بداخلها وتخرج كل مشاعر الشخصية، بالقليل من الانفعالات والكثير من التقمص.
بإطلالة صباحية.. ديميت أوزديمير تتألق في أحدث ظهور لها
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إبراهيم تشيليكول يشارك جمهوره صورة جديدة له مع ديميت اوزديمير

بإطلالة شتوية .. ديميت أوزديمير تخطف قلوب متابعيها

بإطلالة مبهجة.. ديميت أوزديمير تبهر متابعيها عبر انستجرام

بدون مكياج.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

وسط الثلوج .. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار مع كلبها

ديميت أوزديمير تشارك متابعيها كواليس المسلسل التركي "منزلي"

ترشيحاتنا

منذ 13 شهرا.. أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها

أخبار الرياضة.. هجوم رضا عبدالعال على الأهلي.. موقف علي معلول من مواجهة بالميراس

إجراء سوداني عاجل بشأن سد النهضة

زواج معز مسعود وحلا شيحة.. تعرف على عدد زيجاتها السابقة

الأرصاد السعودية تصدر تنبيها مهما للمواطنين

عنزة ولو طارت.. بيان شديد اللهجة من الرئاسة اللبنانية بشأن تشكيل حكومة الحريري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عثوره على لؤلؤة بقيمة خيالية.. صياد تايلاندي خلف القضبان لهذا السبب

رحلة علاج مريرة.. 12 جراحة طارئة لصبي ابتلع 54 كرة مغناطيسية

مرطب طبيعي ومدر للبول.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القصب في الشتاء