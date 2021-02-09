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قيادي بحركة فتح: مصر تحتضن الشعب الفلسطيني| شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:03 م
اجتماع القاهرة
اجتماع القاهرة
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نورهان رأفت
قال صخر بسيسو، عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، إن مصر ما زالت تمثل الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني، ولمصر دور رئيسي في رعاية منظمة التحرير الفلسطينية، على مر التاريخ، ومنذ بدء الثورة الفلسطينية.


وأضاف صخر بسيسو، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحرك على مستوى دولي، لجعل القضية الفلسطينية ضمن جميع اجتماعاته واهتمامه، معقبا: "مصر تختضن الشعب الفلسطيني".


ونوه إلى أن اجتماعات القاهرة تهدف لمتابعة تفاصيل إجراء الانتخابات الفلسطينية، بشكل تشريعي، متابعا: "هناك بعض الخلافات نتيجة للانقسامات، والذي خلق العديد من الإشكاليات، والمدخل الأساسي لإنهاء الخلاف إجراء الانتخابات".


وأشار إلى أن قوانين الانتخابات بفلسطين تشهد بعض الخلافات، والمطلوب حاليا تشكيل لجنة انتخابية من تسعة قضاة، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، والذي تم إعادة تشكيله من فترة قريبة.


وتابع: "هناك إمكانية أن تتفق جميع الفصائل على هؤلاء القضاة، ومن خلالها يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار تشكيلها على الفور".

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