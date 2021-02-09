بعد اختيار مجلس رئاسي.. الغردقة تستضيف اجتماعات المسار الدستوري الليبي اليوم

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بدأت اليوم، الثلاثاء، الاجتماعات الثالثة للمسار الدستوري الليبي فى مدينة الغردقة بحضور وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات.









كما عرضت أن اجتماعات الغردقة تهدف للتباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي.









وأكد رئيس اللجنة الوطنية المعني بالشأن الليبي أهمية استثمار الأجواء الإيجابية لحل الأزمة الليبية بعد اختيار سلطة تنفيذية جديدة والتوافق على مخرجات اللجنة العسكرية 5+5.









وعبر المبعوث الأمم المتحدة الجديد عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستوري الليبي.