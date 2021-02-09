نائب محافظ أسيوط يضبط 4 حالات مباني مخالفة في منفلوط

قام المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط بجولة تفقدية لمتابعة ومعاينة مشروع الصرف الصحي والطرق المقرر رصفها بمركز منفلوط ضمن مبادرة "حياة كريمة" وذلك بحضور مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق رافقه خلال الجولة محمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة وفتحي صلاح مدير متابعة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ومسئولي المتابعة بالمركزين ومسئولي الوحدة المحلية بالمركز.







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كما تمكن نائب المحافظ -على هامش جولته- من ضبط ٤ حالات مباني مخالفة وتعديات على أراضي أملاك دولة بطريق بني عديات بمركز منفلوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وأوضح نائب المحافظ أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يتابع بصفة دورية كل المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة طبقًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقًا للجدول الزمني المحدد



