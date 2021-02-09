جدل برلماني حول تعديل قانون المرور.. نواب: يواكب التطور.. وآخرون: البيئة غير مواتية

أثار تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حالة من الجدل والخلاف بين عدد من أعضاء مجلس النواب ما بين الموافقة على التعديلات والمطالبة بتأجيلها لعدم توافر البيئة المناسبة لتطبيق هذه التعديلات.





وقال النائب إيهاب الطماوي إن مشروع القانون سيكون له أثرا مهما جدا في العمل على حماية الأمن القومي المصري وسيعمل على دحر البقية الباقية من الجماعات الإرهابية، مطالبا بالموافقة على مشروع القانون وأضاف أنه سيمثل نقلة نوعية كبيرة للمواطن المصري.





من جانبه قال النائب هاني أباظة إن مشروع القانون جيد ولكن الوقت غير مناسب لإقراره خاصة وأن الطرق لا تتحمل تنفيذ هذا القانون والبيئة غير مواتية لإقراره.





وتوافق معه في الرأي النائب عاطف المغاوري، وطالب بإرجاء مشروع القانون لتهيئة البيئة المواتية للموافقة على مشروع القانون.





جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي ولخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن قانون المرور من حيث المبدأ.



