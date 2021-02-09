وكيل تشريعية البرلمان: تعديلات قانون المرور تحافظ على الأمن القومي

أكد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تسجيل المخالفات المرورية بصورة إلكترونية، في تعديلات قانون المرور، يوفر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على العنصر البشرى.









وقال الطماوي إن ذلك سوف يساعد في رصد الحركة في جميع الطرق، خاصة بعد التوسع بها خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وأضاف أن مشروع القانون يغطي بعض الأمور التي تتعلق بالأمن القومي، حيث سيساهم في دحر باقي قوي الإرهاب التي يمكن أن تتحرك من مكان لمكان عبر الطرق السريعة.







