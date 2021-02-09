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برلمان

وكيل تشريعية البرلمان: تعديلات قانون المرور تحافظ على الأمن القومي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:22 م
إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
أكد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تسجيل المخالفات المرورية بصورة إلكترونية، في تعديلات قانون المرور، يوفر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على العنصر البشرى.


وقال الطماوي إن ذلك سوف يساعد في رصد الحركة في جميع الطرق، خاصة بعد التوسع بها خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف أن مشروع القانون يغطي بعض الأمور التي تتعلق بالأمن القومي، حيث سيساهم في دحر باقي قوي الإرهاب التي يمكن أن تتحرك من مكان لمكان عبر الطرق السريعة.


ووجه الطماوي، الشكر للجنة الدفاع والأمن القومي على إعداد التقرير حول التعديلات، ومن المقرر عرض ملخص المشروع، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية على التعديلات المقترحة.
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