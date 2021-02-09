محافظ الفيوم: جلسات موسعة مع الأهالي قبل تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى من المبادرات القوية جدا خلال السنوات السابقة، حيث أنها تستهدف الريف المصرى الذى يضم أكثر من 50% من الشعب المصرى، مشيرا إلى أنه كان لابد من وضع حل للتعامل مع الأزمات المزمنة به.

وأضاف "الأنصارى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الهدف من المبادرة الرئاسية هى تحسين الحالة المعيشية بسكان الريف، موضحا أن محافظة الفيوم بدأت بالعمل فى منهجية واضحة منذ أول يوم تكليف بالمبادرة، حيث أنه تم تشكيل لجنة التشكيل المحلى بتعاون جميع الجهات الموجودة بالمحافظة.





وتابع أن لجنة التخطيط المحلى قامت بعمل دراسة احتياجات واقعية من خلال الدراسات الميدانية لما يحتاجه الأهالى فى القرى، لافتا إلى أنه تم العمل بالمرحلة الثانية وهى عمل حوار مجتمعى مع أهالي الريق بالمحافظة وعمل جلسات موسعة معهم، ومازال الحوار مستمر بمعدلات أسبوعية.





وأكد أنه تم إنشاء جلسة أخرى بالمحافظة لتطبيق ما تم إعداده من الجهاز التنفيذي وما تم طلبه من الأهالى فى القرى بالحوار المجتمعى، بالإضافة إلى جلسة أخرى مابين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب والشيوخ من أجل عرض ما تم استهدافه من مشروعات، كما أن اليوم هناك جلسة أخيرة بتحديد أولوية تنفيذ المشروعات طبقا للمكاتب الاستشارية التى نزلت من وزارة الإسكان.



