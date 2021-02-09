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ثقافة

حكايات من زمن فات.. سر اختيار نبيل فاروق لـ أحمد عز لأداء دور الرجل المستحيل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:05 م
نبيل فاروق
نبيل فاروق
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طارق موسى

تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.

ويسلط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات" على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء ومن بين هؤلاء رائد ادب الجاسوسية نبيل فاروق، التى  تحل اليوم الاثنين 9 فبراير، ذكرى ميلاده ، التى توافق  9/2/1956.

 

ورغم الانتشار الكبير والنجاحات المتعددة وغير المسبوقة لأعمال الراحل نبيل فاروق فى مجال الأدب البوليسى وأدب الجاسوسية، إلا أن الشىء المحزن فى الأمر أن نبيل فاروق رحل قبل أن يرى أدهم صبرى "رجل المستحيل" يجسد على الشاشة الفضية، من خلال العمل السينمائى الذى كان ينتظر أن يقوم ببطولته أحمد عز ويجسد فيه شخصية أدهم صبرى فى الرجل المستحيل.

 

أشار نبيل فاروق فى تصريحات صحفية  قبل وفاته  أنه عرض عليه العديد من الصور ليختار من بينها الشخصية التى من المفترض أن تقوم بدور رجل المستحيل التى قرر خلالها اختيار أحمد عز على الفور لكونه قريبا من الصورة التي في ذهنه .

 

 وأكد  أن رجل المستحيل ليس شابا صغيرا بل رجلا ناضجا في سن أحمد عز، موضحا أنه سبق وتعاقد على رجل المستحيل في 2008 مع روتانا لتحويلها لعمل فني لكن الأزمة الاقتصادية العالمية حالت دون التنفيذ، ولم يمهله القدر أيضا فى هذه المرة أن يرى أحمد عز وهو يجسد الرجل المستحيل على الشاشة الفضية.

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