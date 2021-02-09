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ناجي قمحة: اجتماع الحوار الفلسطيني بالقاهرة نتاج قوة مصر حاليا.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:02 م
اجتماع القاهرة
اجتماع القاهرة
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نورهان رأفت
أكد أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الدولة المصرية هي المعنية الأولى بالدولة الفلسطينية، على مدار التاريخ، وتراها القضية الأم، والتي تشكل مؤشر أساسي لحماية الأمن القومي المصري، والعربي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أحمد ناجي قمحة، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباج الخير يامصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن الخلاف الفلسطيني وصل لرفض أشكال المحكمة الدستورية ، موضحا الخلاف الحاد على شكل الحكم، ولا يمكن الحديث على دولة موحدة، في ظل تلك الخلافات المتأزمة.

وتابع: لولا قدرة مصر على استعادة مؤسساتها في العام 2014، لما استطاعت القيام بتلك الخطوات في سبيل تحقيق السلام الفلسطيني.

وأكمل: الدولة المصرية تدرك المتغيرات الإقليمية، وتعمل على مستوى دولي، في ظل وجود قيادة أمريكية جديدة.

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