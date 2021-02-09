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أخبار العالم

قرار عاجل من وزارة التربية والتعليم الإماراتية بتعليق الدراسة في عجمان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:02 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم الكويتية
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محمود نوفل

اصدرت وزارة التربية والتعليم الإماراتية  بالتعاون والتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والازمات والكوارث المحلي بإمارة عجمان، قرارا عاجلا  بتعليق الدراسة في المدارس ودور الحضانة على نطاق الإمارة وتحويلها من نظام التعليم التقليدي الحضوري إلى نظام التعليم عن بعد بنسبة 100٪.

وأفادت الوزارة الإماراتية في بيان لها منذ قليل بأن هذا القرار جاء استجابة للمتطلبات الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة للمحافظة على أمنها وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين بشكل عام وعلى  الطلبة والطالبات والمجتمع المدرسي بشكل خاص، لضمان الحد من تفشى جائحة كوفيد 19 والتقليل من تداعيات الازمة الراهنة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم الإماراتية علي حرصها على الأخذ بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقرها فرق إدارة الطوارئ والأزمات التي تعتمد السياسات الوطنية المعتمدة والبروتوكولات والتدابير التي تهدف إلى الوقاية ومنع المخاطر والتعافي السريع منها إذا وقعت بحسب صحيفة البيان الإماراتية .

وقالت الوزارة : من خلال متابعة آخر التطورات والمستجدات ونتائج المؤشرات الصحية في الإمارة، توجب تعليق كافة الأنشطة التعليمية في منشآت المدارس ودور الحضانة في إمارة عجمان لتطبيق التباعد الاجتماعي واستمرار نظام التعليم عن بعد.

وختمت : كما تؤكد الوزارة حرصها على ديمومة المنظومة التعليمية واستمرار عملياتها وأنشطها ضمن بيئة سليمة وخالية من المخاطر وأنها تقوم بمراقبة وتقييم المؤشرات والوضع الصحي بشكل متواصل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والفرق المختصة لضمان توافر البيئة الصحية الملائمة للمجتمع المدرسي، حيث سيتم استئناف الدراسة في المنشآت التعليمية حال تحقيق المؤشرات الصحية المناسبة وتعافي الوضع العام وفقًا للبرتوكولات الصحية المعتمدة في الدولة ونتائج التقييم الدوري المستمر".
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