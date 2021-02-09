مطار القاهرة: وصول وسفر 16 ألف راكب اليوم على متن 173 رحلة جوية

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء 173 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها قرابة 16 ألف راكب، حيث يغادر المطار 84 رحلة جوية تقل على متنها 7366 راكبا إلى عدة وجهات دولية، في حين يستقبل المطار 89 رحلة على متنها 8202 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.



