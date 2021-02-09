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محافظ الفيوم: لدينا أكبر مزرعتي إنتاج حيواني.. ونوفر فرص عمل للشباب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:12 م
لدكتور أحمد الأنصارى،
لدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن إشراك المواطن في خطوات مشروع تطوير قرى الريف المصري شيء في غاية الأهمية، حيث أنه من المهم معرفة احتياجاته، مشيرًا إلى أن المواطن المصري لديه درجة من الوعى، كما أن الدول لديها طموح عالٍ لتطوير القرى والنبع والمراكز التي كانت تماما عن قطار التنمية. 

وأضاف "الأنصاري" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن من أهم الأولويات خلال المرحلة القادمة لتحسين حياة المواطنين بالمحافظة هي توصيل الخدمات الأساسية والمرافق، بحيث تكون لكل قرية يوجد بها مياه صالحة للشرب وكهرباء مستقرة وخدمات للأنترنت وغيرها. 

وتابع أن محافظة الفيوم لديها أكبر مزرعتين للإنتاج الحيواني، كما أنه تم تحقيق بها وفرة كبيرة في فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن الهدف من المبادرة الرئاسية هي تحسين الحالة المعيشية بسكان الريف. 


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