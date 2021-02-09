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أخبار البلد

الاتصالات: تحديث الكود المصرى للبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:15 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

تقوم وزارة الاتصالات وكياناتها الكبرى ولا سيما الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمصرية للاتصالات حاليا   بتحديث الكود المصرى للبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان.

  يتضمن هذا المشروع الهام ادراج كابلات الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء مع العمل .

 ومن المقرر ان يتم تفعيل الكود اعتبارا من ابريل المقبل لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة والتحول نحو مجتمع رقمى.

 يذكر ان  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء  وقعا مؤخرا بروتوكول تعاون لتفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت.

 ويأتي البروتوكول تنفيذًا لخطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي، حيث تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من خلال الشركة المصرية للاتصالات، بتنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للاتصالات لمواكبة المتطلبات الفنية لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بكفاءة. وتشمل الخطة استبدال الشبكات النحاسية بشبكات ألياف ضوئية متطورة ومد هذه الشبكات داخل المباني والمنشآت، مما استلزم توافر شروط بنائية وفنية تضمن جاهزيتهم لاستقبال تلك الشبكات وضمان أدائها بالكفاءة والسرعة اللازمة وهو الأمر الذى يعكس أهمية  تطبيق الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت والصادر بموجب قرار السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 818 لسنة 2020.

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