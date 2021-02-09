ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هيئة الدواء تطلق مبادرة لدعم صادرات مصر من المستحضرات والمستلزمات الطبية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
 أعلنت هيئة الدواء المصرية إطلاق مبادرة "دعم التصدير"، التي تهدف إلى دعم الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك من خلال تيسير إجراءات التصدير، والعمل على تذليل كافة التحديات التي تقف أمام انسيابها وتدفقها للأسواق الخارجية، ورفع مستوى التنافسية العالمية للمستحضرات المصرية. 

يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة المصرية نحو الارتقاء بمعدلات التصدير في كافة القطاعات، وتماشيا مع رؤية مصر2030 للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا

وصرح الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، بأن المبادرة بدأت بمراجعة وتحديث كافة إجراءات التصدير بهيئة الدواء المصرية لضمان مواكبتها للقواعد العالمية الرقابية؛ كما ستتضمن المراحل التالية من المبادرة دعوة الهيئة لكافة شركات الأدوية لتحديث بيانات مستحضراتها المسجلة بالخارج، والمستحضرات وخطوط الإنتاج الحاصلة على اعتمادات دولية، حتى يتسنى طرح حزما تشجيعية لتلك الشركات تتناسب مع محققاتها ومستهدفاتها.
وأضاف الغمراوى أنه وفي ذات السياق، ودعما للاستثمار الدوائي وضمانا للاستغلال الأمثل لخطوط الإنتاج بالمصانع المحلية، فقد قامت الهيئة بتحديث إجراءات نظام "التصنيع بغرض التصدير" والذي يسمح بإنتاج مستحضرات مسجلة بالخارج على خطوط الإنتاج المحلية دون الحاجة إلى تسجيلها بهيئة الدواء المصرية شريطة تصديرها للخارج بالكامل وعدم تداولها بالسوق المحلي.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم صناعة الدواء، وتشجيع التصدير، من خلال تيسير إجراءات التصدير، ورفع مستوى التنافسية العالمية للمستحضرات المصرية، وذلك تماشيا مع رؤية القيادة السياسية، واستراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات المصرية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هيئة الدواء: ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بقيمة 20 مليون جنيه

الحكومة: تقديم الدعم اللازم للشركات لتوفير مستحضرات علاج فيروس "كورونا"

للحفاظ على الثروة الحيوانية.. هيئة الدواء: تشجيع التصنيع المحلي للمستحضرات البيطرية

مضاد حيوي ومستحضر للأعصاب.. سحب صنفين من الأدوية غير مطابقين للمواصفات

الدواء: تعاون مع اقتصادية قناة السويس لتيسير تراخيص مصانع الأدوية

ضبط 1.8 مليون قرص أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بقيمة 34 مليون جنيه

ترشيحاتنا

مع التعديلات الجديدة بقانون المرور.. 6 أشهر لتوفيق أوضاع مالكي المركبات

ديانا حداد تشارك متابعيها صورها أثناء ممارسة اليوجا.. شاهد

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

هل صبغ الشعر بالحنة السوداء ينقض الوضوء؟.. مستشار المفتي يجيب

في ذكرى وفاة عادل أدهم.. مأساة عاشها بسبب نجله

بعد فوز البايرن.. شوبير: علي معلول خارج حسابات الأهلي في مواجهة بالميراس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدافع إنساني.. رجل يلقي بنفسه وسط النيران لإنقاذ كلب

مقارنة بين نيسان صني 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر والشكل القديم 2020

بعد عثوره على لؤلؤة بقيمة خيالية.. صياد تايلاندي خلف القضبان لهذا السبب