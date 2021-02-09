عائداته تصل لـ 1.5 مليار دولار ..الإنترنت المظلم سوق المعاملات غير المشروعة..انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،انفوجراف تناول فيه موضوعا مهمًا في مجال الأمن السيبراني، وهو "أسواق الإنترنت المظلمة" Dark web marketplaces؛ وهي مواقع متخصصة في تجارة السلع والخدمات غير المشروعة وغير القانونية، يتم الدخول إليها عبر شبكة الإنترنت المظلم، وترجع خطورتها لما تمثله من تهديد لأمن وسرية بيانات الأفراد والدول.





وقد شهدت عائدات التعاملات على مواقع الإنترنت المظلم ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 1.5 مليار دولار وفقًا لآخر بيانات في 2020، مقابل 1.3 مليار دولار في 2019. وتتم عمليات الشراء على تلك المواقع عن طريق "العملات المشفرة"، و"الـبيتكوين" هي العملة الأولى عالميا عليه.









ومن أبرز أنواع المعاملات على تلك الشبكة: الاتجار بالمخدرات، والأسلحة، وترويج البرمجيات الخبيثة كبرامج الفيروسات، والسلع المزيفة غير الأصلية، وأدوات للجرائم الإلكترونية، وأدوات للمراقبة، كما يوفر أماكن لتخزين البيانات المسروقة، وتتم التعاملات على تلك الشبكة دون الكشف عن هوية أي من أطراف المعاملة، والوسيط هو المسؤول عن التسليم، وتظل نقود المشتري تحت تصرفه حتى يتم تأكيد الاستلام.



