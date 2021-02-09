لرفع مستوى الخدمات الصيدلية.. هيئة الدواء تطلق مبادرة ممارسة دوائية متميزة

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق مبادرة الرعاية الصيدلية "ممارسة دوائية متميزة 100 مشروع "،وذلك انطلاقًا من رؤيتها ودورها الهام في مجال تطوير الخدمات الصيدلية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع الكفاءة المهنية للصيدلي المصري.





وصرح الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، بأن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تطوير الممارسات الصيدلية فى جميع المؤسسات الصيدلية بجمهورية مصر العربية لتحقيق الاستخدام الآمن للدواء، وتأهيل صيادلة مصر على الممارسة الدوائية والصيدلية السليمة من خلال رفع مستوى الأداء الفنى للصيادلة.





من جانبها أكدت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، أن البرامج المتاحة بالمبادرة مقدمة كمنحة لكافة الصيادلة سواء الصيادلة حديثي التخرج أو صيادلة المنشآت الحكومية أو صيادلة المجتمع، وأضافت أن المبادرة تنقسم إلى برامج تأهيلية للأفراد و الصيادلة بالمنشآت الصحية، و يتم التسجيل من خلال الصيادلة كأفراد، أو من خلال المنشآت الصحية التابعين لها للوصول إلي 100 مشروع تطويري يخدم الرعاية الصيدلية في جميع المنشآت الصحية.





وأشارت إلي أنه سيتم متابعة تنفيذ المشروعات مع الجهات المشاركة من خلال فريق العمل بالإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية بهيئة الدواء المصرية، وأن الفريق التنفيذي للمبادرة سيقوم بالإشراف علي تطبيق المشروعات التطويرية، وتقييم واختيار أفضل المجهودات المبذولة فى تخطيط وتنفيذ المشروعات، على أن يكون التقييم للمشروعات التطويرية من خلال نقاط، و للأفراد من خلال امتحانات قبل و بعد البرامج التدريبية.





يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية علي النهوض بمستوي الصيدلي المصري، وتوفير الأدوات و المهارات المتطورة التي تساهم في الاستخدام الآمن للدواء.