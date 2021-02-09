وزير الري ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان سدود أمان بخليج العقبة.. ويؤكدان: الأعمال تمكنت من حماية مدينة طابا خلال العاصفة المطرية الأخيرة.. ووفرت استقرارا للبدو

عبد العاطي: أعمال الحماية تمكنت من حماية مدينة طابا خلال العاصفة المطرية الأخيرة وحصدت ٧٠٠ ألف م٣ مياه أمطار

فودة: توفير استقرار للبدو نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه واستغلالها لصالح أهالي المنطقة













قام اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، أمس الاثنين، بافتتاح وتفقد عدد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمدن دهب ونويبع وطابا.









وقام المحافظ والوزير، بافتتاح سدود أبو خشيب والجيبي ضمن منظومة حماية مدينة دهب من أخطار السيول، وبحيرة الصاعدة السمرا بسعة ٨٠٠ ألف متر مكعب من المياه، ضمن منظومة حماية مدينة نويبع من أخطار السيول.









كما تفقد أعمال رفع كفاءة أودية طابا والترابين، والتي تشمل تنفيذ بحيرات صناعية وحواجز توجيه وقنوات صناعية.











وأوضح وزير الموارد المائية ، أن أعمال الحماية من أخطار السيول تهدف لحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة.









وقال المحافظ إن تلك الأعمال تعمل بغرض توفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه.





وصرح الدكتور عبد العاطى، بأنه وإيمانا من وزارة الموارد المائية والرى بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء، فقد قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ استثمارات ضخمة في مجال الحماية من اخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظة جنوب سيناء.









وقامت الوزارة بتنفيذ ٥٩ سدا وحاجزا، و٢٠ من الخزانات الأرضية والقنوات، و٢٥٧ بحيرة، كما تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ ٥ سدود، و٨٦ حاجز إعاقة، و١٦ بحيرة، و١٧ قناة صناعية.









وأوضح الدكتور عبد العاطى أن العاصفة المطرية التي ضربت وادي طابا في عام ٢٠١٤ نتج عنها خسائر مادية ضخمة، الأمر الذي دفع الوزارة لتنفيذ العديد من أعمال الحماية خلال السنوات الماضية، والتي نجحت في حماية مدينة طابا والمناطق المحيطة بها من أي أضرار أو خسائر خلال العاصفة المطرية الحالية.









وقامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية، تمثلت في تنفيذ 5 قنوات صناعية و3 معابر أيرلندية و4 بحيرات صناعية وأحواض تهدئة وسد و3 حواجز إعاقة وتوجيه، كما تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ 50 حاجز إعاقة وتوجيه و44 بحيرة صناعية و11 قناة صناعية.









وقد تمكنت هذه المنشآت - على الرغم من عدم اكتمال بعضها - من حصاد ٧٠٠ ألف م٣ من مياه أمطار العاصفة الأخيرة، وحماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا من أخطار السيول.









رافقهما في الجولة اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة دهب، واللواء محمد شعير، رئيس مدينة نويبع، وعلي الشحات، رئيس مدينة طابا، والدكتور جمال قطب، مدير معهد بحوث الموارد المائية، والمهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بالمحافظة، والعميد وائل فاروق، عن الشركة الوطنية للمقاولات للمقاولات والتوريدات.



