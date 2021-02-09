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عماد الدين حسين: زيارة السيسي لعزبة الهجانة تمثل الأولى من نوعها لرئيس مصري |شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:20 م
عضو مجلس الشيوخ ،
عضو مجلس الشيوخ ، عماد الدين حسين
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نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ"عزبة الهجانة"، تمثل المرة الأولى في التاريخ لرئيس مصري يدخل تلك المناطق، موضحا أن هذه الزيارة تشير لجهود الدولة في تطوير الريف المصري.


وأضاف عماد الدين حسين، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن "عزبة الهجانة" تمثل النطور الطبيعي للعشوائيات في مصر، وهي تعاني من التخطيط غير المنظم، إلى جانب الكثافة السكانية العالية، معقبا: "إذا تطبق هذا المشروع العظيم بعزبة الهجانة سيكون تغييرا كاملا لخريطة التاريخ المصري".


وتابع: "بنشوف مصر جديدة، وفي معالجة لمشكلات كثيرة، أبرزها العشوائية وعدم وجود فرص عمل، وافتقار للخدمات الرئيسية".


ولفت إلى أنه أصبح هناك تأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية، والذي كانت تعاني منه الدولة المصرية، خلال عقود، كما وفرت الدولة المصرية التمويل المناسب.


واستطرد: "مشاكل التعليم الفني تسببت في نقص شديد بالعمالة المصرية، واستيراد عمالة أجنبية، مما لا يحقق وفرا في الاحتياطي الأجنبي".


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