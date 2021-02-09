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أخبار البلد

سعفان مهنئا محافظ الدقهلية بالعيد القومي للمحافظة‎: يوافق يومًا من أخلد الأيام في تاريخِ الوطنية المصرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:16 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال "سعفان"في برقية تهنئة للمحافظ : "إن العيد القومي للمحافظة والذي يوافقُ يومًا من أخلدِ الأيام في تاريخِ الوطنيةِ المصريَّة عَامَّة،وشعب الدقهلية خاصَّة إحياءً لذكرى انتصار شعب المنصورة على الحملة الفرنسية في 8 فبراير عام 1250 ميلادية وأسر الملك لويس التاسع في دار ابن لقمان" .

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناءالمحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا.
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