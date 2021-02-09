وزير الأوقاف يفتتح برنامج شباب العلماء ويكرم قافلة الدعوة بالسودان السبت

يكرّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعضاء قافلة الأوقاف الدعوية من الأئمة والواعظات بالسودان السبت القادم 13 / 2 / 2021م بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وذلك نظرًا للجهد العظيم الفائق والصورة المشرفة التي ظهر عليها أعضاء القافلة طوال فترة عملهم بالسودان الشقيق على مدار اثني عشر يومًا، حيث تصل القافلة بإذن الله تعالى إلى القاهرة مساء الخميس المقبل.





من جانب آخر يفتتح وزير الأوقاف برنامج شباب العلماء الذي يضمّ 40 من شباب علماء الوزارة المتميزين، وتستمر محاضرات البرنامج على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 13-14 / 2 / 2021، كما يفتتح دورة الدعوة الإلكترونية التي تستمر أيضًا على مدار اليومين المذكورين، علمًا بأن الأكاديمية ستستقبل المشاركين في البرنامج أو الدورة من المحافظات الإقليمية الذين يرغبون في المبيت بداية من عصر الجمعة 12 / 2 / 2021.