ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: حزب الله يخزن صواريخ فاتح 110 داخل مؤسسة خيرية في بيروت

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:21 م
حزب الله يخزن صواريخ
حزب الله يخزن صواريخ فاتح 110 داخل مؤسسة خيرية في بيروت
Advertisements
سمر صالح
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الثلاثاء أن مركز أبحاث إسرائيلي يديره جنرالات عسكريون متقاعدون أكد إن حزب الله اللبناني يقوم بتخزين صواريخ "فاتح 110" الإيرانية التي يمكن أن تطال معظم مناطق إسرائيل في مقر مؤسسة خيرية في بيروت.

وأضاف "مركز ألما للبحوث والتعليم الإسرائيلي للشؤون الجيوسياسية" في تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" أن تلك المؤسسة تسمى لجنة الأوقاف الإسلامية الشيعية" ومقرها منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية معقل الحزب.

ولفت التقرير إلى أن لديه معلومات بأن حزب الله يستخدم تلك المؤسسة لتخزين مجموعة من صواريخ "فاتح 110" بالقرب من مواقع مدنية بما فيها مدرسة ثانوية.

وقال الرائد احتياط تال بري، مدير قسم الأبحاث في "ألما": "هذا استمرار لتقرير نشرناه في يوليو 2020، كشف عن 28 موقعا لصواريخ فاتح 110 في مدينة بيروت".

ولجنة الأوقاف الشيعية في برج البراجنة هي جمعية خيرية اجتماعية نشطة منذ 25 عاما ومعترف بها كداعمة لحزب الله.

وقال الرائد بري إن "ألما" تمكنت من تحديد سبعة مجمعات مرتبطة بالمؤسسة، هي مجمعها الرئيسي الذي يضم مكاتب وقاعة مؤتمرات ومكانا للتجمع الديني وستة مجمعات مدرسية يشتبه في أن بعضها يستخدم لتخزين الصواريخ المعدة للاستخدام ضد إسرائيل.

وأضاف بري: "هذه الجهود تقودنا إلى درجة عالية جدا من الثقة بأن بعض هياكل المؤسسة الخيرية على الأقل تستخدم لإخفاء صواريخ فاتح 110 في بيروت.. وتشمل هذه الأماكن مواقع إطلاق ومراكز تخزين محتملة جدا بالقرب من مواقع إطلاق الصواريخ…. إنها في الحقيقة حالة درع بشرية كلاسيكية".

وأشار إلى أن صاروخ  "فاتح 110" هو في صميم طموحات حزب الله لتحويل ترسانة الصواريخ غير الموجهة التي يملكها إلى صواريخ موجهة، مشيرا إلى أن مدى "فاتح 110" يصل إلى 300 كيلومتر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تقرير عبري: هكذا ستنتقم إيران من إسرائيل بعد اغتيال أبو القنبلة النووية

للتطبيع.. وفد رفيع من أكبر دول إسلامية في العالم يصل إسرائيل

حسن نصر الله ومشعل والضيف بالقائمة.. تعرف على أشهر اغتيالات إسرائيل بـ2020

ذكرى مقتل قاسم سليماني.. اشتعال التوتر بين إيران وإسرائيل قبل خروج ترامب من البيت الأبيض.. مستشار بايدن يحذر من حصول طهران على ترسانة نووية.. وتقارير إسرائيلية تكشف تحركات تكتيكية لحزب الله في سوريا

ترشيحاتنا

الإمارات تتخطى حاجز الـ 3000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

مع التعديلات الجديدة بقانون المرور.. 6 أشهر لتوفيق أوضاع مالكي المركبات

محمد شريف يوجه رسالة إلى ليفاندوفسكي بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

مؤشر سلبي يهدد برفع سعر البنزين في مصر.. النفط يصل إلى أعلى مستوياته لأول مرة من 13 شهرا

هل تلغي الحكومة معاش المرأة المطلقة..الوزراء يرد

الزمالك يستقر على عودة رزاق سيسيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدافع إنساني.. رجل يلقي بنفسه وسط النيران لإنقاذ كلب

مقارنة بين نيسان صني 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر والشكل القديم 2020

بعد عثوره على لؤلؤة بقيمة خيالية.. صياد تايلاندي خلف القضبان لهذا السبب