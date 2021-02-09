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خبير: 2.5 مليون عامل يساهم في إنشاء البنية التحتية بالتوسعات العمرانية ..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:49 م
علي الإدريسي
علي الإدريسي
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ياسمين القصاص

قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، إن الدولة المصرية استغلت فقط حوالي 7% من مساحتها حتى الآن، مع زيادة التعداد السكاني بشكل ملحوظ وسريع، فكان يجب على الدولة استغلال الموارد بالشكل الأمثل، ولذا قامت القيادة السياسية بوضع خطة جيدة لاستغلال الأراضي المصرية بشكل جيد بدليل أن العاصمة الادارية كانت مجرد منطقة صحراوية ليس لها أى عوائد اقتصادية، واستطاعت الدولة خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري عن طريق هذه المنطقة التي تعود بالعديد من العوائد على جميع الشركات المصرية التى قامت بهذه الأعمال.

 

وأضاف "الخبير الاقتصادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن  التوسع ومضاعفة المساحة المستغلة من أراضي الدولة استوعبت قدر كبير من العمالة تبلغ أكثر من 2.5 مليون عامل يساهم في إنشاء البنية التحتية.

 

وتابع على الادريسي، أن اهتمام الدولة المصرية بالبنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات فى ظل جائحة كورونا التى تعتبر من الأصعب على مدار 90 عام على مستوى العالم ساهم فى الحفاظ على النمو الاقتصادي في مصر.

 

وأشار "الإدريسي" إلى أن مصر حققت معدل نمو ، في العام السابق يفوق المعدل الاقتصادي ، الذي توقعه البنك الدولي ، والحكومة المصرية.

 

وأكد "الإدريسي " أن قطاع السياحة من القطاعات التي تضررت ، بشكل واضح ، خلال أزمة كورونا ، ولكن اقتصاديات الدول ، تبنى على أساس القدرة على تغطية الاحتياجات الأساسية.

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