ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سفير السعودية لدى السودان: المملكة لم تدخر جهدا في تمويل الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:25 م
جانب من مشاركة سفير
جانب من مشاركة سفير المملكة لدي السودان
Advertisements
مـيــــــس رضــــــا

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، أن المملكة عملت كشريك داعم للأمم المتحدة على تمويل المبادرات التي تسعى نحو مجابهة مخاطر الإرهاب والجريمة.

 

 جاء ذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم أجهزة الحكومة السودانية الانتقالية في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بمباني أكاديمية الأمن العليًا للدراسات الأمنية والاستراتيجية، والذي جاء برعاية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.


وجدد سفير المملكة لدى السودان، وقوف المملكة العربية السعودية مع السودان ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار السعودية اليوم: استمرار تراجع وفيات كورونا وارتفاع نسبة الشفاء.. المملكة حريصة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.. وفلسطين على رأس القضايا بالرياض

أخبار السعودية اليوم.. هجوم إرهابي على ناقلة وقود في ميناء جدة.. المملكة تدعو للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان وإعفائه من الديون.. ومحادثات سعودية جنوب أفريقية لتعزيز التعاون

السفير السعودي لـ صدى البلد: السودان وشعبه أولوية كبيرة للمملكة.. والملك سلمان وولى عهده أكبر الداعمين فى أزمة كورونا

السفير السعودي لـ "صدى البلد": أطلقنا أضخم جسر جوي لمساعدة أشقائنا بالسودان في أزمة كورونا

ترشيحاتنا

تصل لـ 1000 جنيه.. البرلمان يوافق على رسوم تراخيص السيارات بمشروع قانون المرور الجديد

شوبير: الأهلي كان سيتلقى هزيمة قاسية من بايرن ميونخ حال اندفاعه للهجوم

ارتفاع جديد بأسعار الذهب وتراجع في الدولار اليوم الثلاثاء

أخبار الرياضة.. هجوم رضا عبدالعال على الأهلي.. موقف علي معلول من مواجهة بالميراس

شوبير لـ موسيماني: مواجهة بالميراس لن تتحمل أي خطأ

ليفاندوفسكي: استمتعنا باللعب أمام الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدافع إنساني.. رجل يلقي بنفسه وسط النيران لإنقاذ كلب

مقارنة بين نيسان صني 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر والشكل القديم 2020

بعد عثوره على لؤلؤة بقيمة خيالية.. صياد تايلاندي خلف القضبان لهذا السبب