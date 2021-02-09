الزمالك يستقر على عودة رزاق سيسيه

استقر مسئولو نادي الزمالك على عودة الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الأبيض المعار لنادي الاتحاد السكندري، في الموسم الحالي.









يأتي هذا في ظل تألق اللاعب مع الفريق السكندري، وأشاد الجهاز الفني للفريق الأبيض بمستوى سيسيه مع الفريق السكندري.









وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على متابعة اللاعب في الفترة الأخيرة للوقوف على مستواه، ورحب المدرب بعودة المهاجم في بداية الموسم المقبل، خاصة وأنه سيكون إضافة للفريق الأبيض في الموسم الجديد.







