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حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لـ عامل زراعي بالشرقية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:34 م
السجن 3 سنوات لعاطل
السجن 3 سنوات لعاطل لاحداثة عامة مستديمة
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محمد العيسوى
قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات، وذلك لإحداثه عاهة مستديمة لعامل زراعي بدائرة مركز ههيا وتعديه عليه بسلاح أبيض.

البداية عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أ ع ع 49 عاما عامل زراعى، مقيم دائرة مركز ههيا، بتلقيه اتصال هاتفى من صديقه س ال 30 عاما عامل زراعى، بقيام المتهم  ص ع أ عاطل باعتراض طريقه، وانتقاله إلى مكان الواقعة قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض سنجة، مما تسبب له فى عاهة مستديمة.

وبإجراء التحريات من قبل ضباط مباحث ههيا، توصلت إلى صحة الواقعة، وتم إحالة المتهم  من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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