من لاعب كرة إلى سوبر ستار.. تعرف على مفاجآت في حياة هذا النجم متعدد المواهب

قال الفنان ظافر العابدين، إنه كان يلعب كرة القدم حتى عمر الـ 23 عاما، وبعدها ا نتقل للعمل بالفن بسبب ظروف طارئة، موضحا أن حبه الأول كان هو الاحتراف في كرة القدم، بينما التمثيل كان مجرد موهبة وحب رؤية الممثلين في تلك المهنة ومعرفة ما يحدث خلف الكاميرا والكواليس، مضيفا: "أنا كمان كنت خجول".









وأوضح الفنان ظافر العابدين، خلال حواره في برنامج "it’s show time"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه مع العديد من التجارب في التمثيل حاول أن يحسن من موهبته، ليكتسب ثقة أكبر، معربا عن سعادته بعمله كممثل لأنها مهنة محببة له وعنده شغف لها.









وعن عمله في بعض الأعمال العالمية والمحلية والعربية والفرق بينها، قال ظافر العابدين: "ما ينقصنا عنهم هو التحضير وأخذ الوقت في إنجاز المشروع"، مضيفا: "إحنا بنستعجل في كتابة الفيلم أو المسلسل بعض الشيء وليس الإمكانيات، إلى جانب التسويق أيضا، لأن الوقت يعطي إمكانية العمل على التفاصيل بشكل أكبر والتطوير من الأشياء".