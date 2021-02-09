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أخبار العالم

مستشار ملك البحرين يلتقي إيان ليمدسي| تفاصيل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:34 م
مستشار ملك البحرين
مستشار ملك البحرين
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أمينة الدسوقي
استقبل الدكتور حسن بن عبدالله فخرو مستشار ملك البحرين للشؤون الاقتصادية بمكتبه في قصر القضيبية بـ إيان ليندسي المستشار ب‍مجلس التنمية الاقتصادية.

وعبر فخرو وفقا لصحيفة الأيام البحريني عن خالص تهانيه لـ إيان ليندسي بمناسبة تعيينه مستشارًا بمجلس التنمية الاقتصادية، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد ومثمنًا سعادته الدور الحيوي لمجلس التنمية الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مجلس التنمية الاقتصادية ودورها المتميز في إبراز منجزات مملكة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم وذلك تفعيلا لأهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
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