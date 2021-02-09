لهذا السبب.. ظافر العابدين يحلم على الهواء بـ يسرا وألباتشينو

قال الفنان ظافر العابدين، إن تجربته في المشاركة بأعمال مختلفة سواء على مستوى المحلي او العربي او الدولي أضافت له الكثير وعلمته العديد من التجارب، معقبا: "كأن كل يوم، يوم جديد"، وان كل التجارب علمته ان الحب والشغف طوال الوقت هم من يساعدوا على النجاح "وكل دور كأنه مشروع او تجربة يقوم بها".





وتابع الفنان ظافر العابدين، خلال حواره في برنامج "it’s show time”، المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه الفنانين الذين يستمرون في النجاح هم من لا يفقدوا الشغف في مهنتهم، لافتا الي انه اذا أتيحت له الفرصة ان يقوم بإنتاج فيلم او تجربتين مختلفتين كنوعية عمل اما سيكون عمل تاريخي مكتوب بحرفية، او كوميدي ولكن كوميديا المواقف وليس الافيه "لان كوميدي الموقف هو اللي بيعيش اكتر ويقدر يسافر لكل مكان في العالم".





وأوضح أنه إذا تمنى ان ينضم اليه كبار الممثلين من العالم في هذه الاعمال التي يحلم بها، سيكون مثل الممثلة المصرية يسرا، ومن أمريكا دي نيرو و الباتشينو.



