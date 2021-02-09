عمرو السولية لجمهور الأهلي: شكرا على الدعم وكل التركيز لإحراز برونزية مونديال الأندية

وجه عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى جمهور ناديه بعد الخسارة أمس أمام بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية .





وغرد عمرو السولية، عبر تويتر: "شكرًا جمهور الأهلى العظيم على الدعم كل التركيز في المباراة القادمة وتحقيق البرونزية " .



