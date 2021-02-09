عمرو السولية لجمهور الأهلي: شكرا على الدعم وكل التركيز لإحراز برونزية مونديال الأندية

وجه عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، رسالة إلى جمهور ناديه بعد الخسارة أمس أمام بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية .
وغرد عمرو السولية، عبر تويتر: "شكرًا جمهور الأهلى العظيم على الدعم كل التركيز في المباراة القادمة وتحقيق البرونزية " .
وفى هذا السياق، رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي منح لاعبيه راحة سلبية بعد خوض مواجهة نصف نهائي مونديال العالم للأندية.
وأصر موسيماني على خوض الفريق مران خفيف اليوم بملعب جامعة قطر استعدادا لمواجهة الخميس أمام بالميراس علي الميدالية البرونزية.
ويعاني الفريق الأحمر من الإرهاق الشديد، خاصة أن الفاصل الزمني بين مواجهة نصف النهائي والخميس 48 ساعة فقط.