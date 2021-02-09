إنجاز طبي سعودي جديد في مجال طب الأجنة..فيديو

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إنجاز طبي سعودي جديد في مجال طب الأجنة، حيث حقق برنامج التشخيص والعلاج الجنيني بمستشفى الملك فيصل التخصصي تقدما طبيا جديدا من خلال تدخل جراحي للأجنّة بوضع بالون صغير لإغلاق القصبة الهوائية، ويعد هذا الإجراء نادرا في مجال جراحة الأجنة، وهو ما يسهم في حفظ حياة الجنين بعد الولادة.





ورصد تقرير مصور عرضه برنامج " صباح العربية" المذاع على فضائية " العربية" ، مدى التقدم الهائل فى علم الاجنة بالمملكة العربية السعودية.





وقال الدكتور سعود الشنيفى، استشارى جراحة الأطفال ومدير برنامج التشخيص والعلاج الجنينى، إنه يتم العمل على التوصل لأفضل التدخلات الجراحية الجنينية ويحرص المسشتفى على توفير خدمات عالية التخصص فى مجال الأجنة.





وأوضح أن التدخل الجراحى يعمل على حماية الأطفال الأجنة وإغلاق القصبة الهوائية للجنين فى عمر 6 أسابيع.