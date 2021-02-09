مباحث القاهرة تكشف ملابسات واقعة اختطاف فتاتين بالمطرية

اتفقت طالبتان مع صديقهما على الهرب بشقة بالقليوبية وادعاء اختطافهما وطلب اموال من اسرتيهما نظير اطلاق سراحهما، حيث كشف رجال الأمن باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ملابسات الواقعة وضبط الثلاثة وعرضهم علي النيابة للتحقيق.





تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية يفيد تلقيه بلاغا من شخصين ومقيمين بدائرة القسم قررا بغياب ابنة احدهما وشقيقة الثانى " طالبتين " مقيمتين بدائرة القسم ، وذلك عقب خروجهما من مسكنهما لزيارة إحدى صديقاتهما ، وفى وقت لاحق تلقيا إتصالا هاتفيا من شخص أخطرهما خلاله المتصل بتواجد سالفتى الذكر بمنطقة الخصوص بالقليوبية وساومهما على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحهما .





علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة توصلت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص مقيم بالمطرية ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه ، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى إجراء المساومة.





وبمواجهته أقر بإتفاقه مع المتغيبتين على الإدعاء بخطفهما ومساومة المبلغين على دفع مبلغ مالى مقابل نظير إطلاق سراحهما .





وفى سبيل ذلك قام بإصطحاب الطالبتين إلى شقة خاصة بإحدى صديقاته فى شبرا الخيمة بالقليوبية ، وقام بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الطالبتين بالشقة ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم أيداها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .