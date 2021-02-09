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أخبار العالم

نتنياهو: اليونان طلبت المشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا الإسرائيلي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:53 م
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن نظيره اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، اقترح عليه أن تشارك بلاده بالتجارب السريرية لدواء كورونا الذي تطوره إسرائيل.

وأضاف نتنياهو "لقد سألني ميتسوتاكيس خلال لقائنا في مكتبي بالقدس هل يمكنك ان تخبرني بتفاصيل هذا الدواء السحري؟، واتصلنا مع البروفيسور أربر، حيث اقترح ميتسوتاكيس أن يشارك المستشفى الرائد في اليونان بالتجارب السريرية، وآمل بأننا سنستطيع المصادقة على ذلك كوني أعتبر ذلك مثالا للتعاون القائم بيننا في التقدم نحو مجالات جديدة". 

وتابع نتنياهو أن "الطلب اليوناني جاء بعد لقائي البروفيسور (الإسرائيلي) أربر من مستشفى إيخيلوف على خلفية الدواء لفيروس كورونا الذي تم اختباره على 30 شخصا ووجد أنه فعال في حال الإصابة بحالة خطيرة من كورونا، حيث يتم استنشاقه مع محلول ملحي ليتحسن شعوركم، لا نعرف إلى أين ستؤول الأمور في نهاية المطاف، لكن الدواء يدخل مرحلة التجارب".

وقال نتنياهو "لقد تحدثنا عن خطة جواز السفر الأخضر التي ستسمح للإسرائيليين، بمجرد رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية، بالسفر إلى اليونان دون أي قيود، وبدون الدخول الذاتي لحجر صحي وأي شيء إطلاقا. إنها عبارة عن بشرى سارة بالنسبة لنا جميعا، حيث يصب التعاون القائم بيننا في مصلحة دولتينا، بل في مصلحة المنطقة كلها".

وكان مركز تل أبيب سوراسكي الطبي، المعروف أيضا باسم مستشفى إيخيلوف، أعلن في وقت سابق أنه وجد علاجا لمرض فيروس كورونا، وهو فعال بنسبة 96 في المئة، وقال المركز إن مطور الدواء، البروفيسور نادر أربر، من مركز الوقاية المتكاملة من السرطان في المستشفى، قام بإعطاء هذا الدواء لمرضى مصابين بالفيروس في حالة متوسطة وخطيرة، مسجلا نسبة نجاح مذهلة بلغت 96 %.
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