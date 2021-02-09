ضبط تاجر بمدينة نصر يروج أجهزة فك القنوات الفضائية المشفرة

تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من أجهزة الإستقبال الريسيفر ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة وعدد من الوصلات للإتصال بالإنترنت بحوزة صاحب محل للإلكترونيات كائن بمدينة نصر وذلك لقيامه بيع وتداول أجهزة الإستقبال "الريسيفر" المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.





وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والتعدى على حقوق الملكية الفكرية .







وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



