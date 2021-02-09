قبل طرحها بالأسواق.. إحباط ترويج 10 أطنان من الأغذية الفاسدة بالقاهرة

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٤ طن "مصنعات لحوم" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.





وضبط ٤ طن سلع غذائية "سكر – أرز – زيت طعام" و٢٢٠ عبوة زيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر ، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.





وتم ضبط ٢ طن سكر تموينى و٤٢٠ عبوة زيت تموينى المخصصة ربطًا على البطاقات التموينية قدرت ب ٢٠ الف جنيه ، بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة قام المذكور بتجميعها ، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة مشروعة .





وتبين من فحص المضبوطات وجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.







جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



