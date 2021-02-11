فيديو جراف.. من راقص لـ تاجر قطن.. عادل أدهم عالم السينما وأسرار تبرؤ نجله منه

في محافظة القاهرة، عاش الفنان عادل أدهم الذي وثق جهاز التنسيق الحضارى منزله من خلال وضع لافتة على باب العقار توضح تاريخ الميلاد: 08 /03 /1928 وتاريخ الوفاة: 09 /02 /1996.
عادل أدهم واحد من أشهر من قاموا بأدوار الشر في السينما المصرية ولد في حي الجمرك البحري بالإسكندرية ووالده كان موظفا كبيرا بالحكومة ووالدته تركية الأصل وأطلق عليه لقب "البرنس".
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أتقن الفنان عادل ادهم التحدث بالعديد من اللغات منها: الإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والإسبانية، ولمزيد من التفاصيل حول عادل أدهم عالم السينما وأسرار تبرؤ نجله منه، شاهد الفيديو جراف التالى.