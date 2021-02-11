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فيديو جراف

فيديو جراف.. من راقص لـ تاجر قطن.. عادل أدهم عالم السينما وأسرار تبرؤ نجله منه

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:40 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
في محافظة القاهرة، عاش الفنان عادل أدهم الذي وثق جهاز التنسيق الحضارى منزله من خلال وضع لافتة على باب العقار توضح تاريخ الميلاد: 08 /03 /1928 وتاريخ الوفاة: 09 /02 /1996.

                                    
عادل أدهم واحد من أشهر من قاموا بأدوار الشر في السينما المصرية ولد في حي الجمرك البحري بالإسكندرية ووالده كان موظفا كبيرا بالحكومة ووالدته تركية الأصل وأطلق عليه لقب "البرنس".


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أتقن الفنان عادل ادهم التحدث بالعديد من اللغات منها: الإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والإسبانية، ولمزيد من التفاصيل حول عادل أدهم عالم السينما وأسرار تبرؤ نجله منه، شاهد الفيديو جراف التالى.

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